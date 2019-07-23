خاص البلاد – نيفين عباس

الزواج هو إقتران شخص بأخر متقارب له فى الأفكار والشخصية والروح

لكن هناك بعض النماذج من الرجال التى يجب الحذر منها جيداً والتعامل معها بعقلانية أكثر من عاطفة لأن الزواج منهم قد يكون أسوء خطوة تقدمين عليها

من بين هؤلاء الرجال وبالمرتبة الأولى الرجل البخيل

فالبخيل بخيل بكل شيئ حتى مشاعره ولا أمل من إصلاح هذا الرجل

لأن البخل ليس مرض نفسى له علاج بل هو طبع راسخ فى نفسه ولن تجيد محاولاتك لإصلاحه

والرجل البخيل غير الرجل الحريص، فالحرص هو إقتصار الأمور على الضروريات فقط والتخطيط للمستقبل

بينما الخبل هو الشح وعدم الإنفاق حتى بالأمور الحياتية الضرورية والأساسية من أجل تخزين الأموال وشراء الممتلكات

وإحذرى عزيزتى لأن الرجل البخيل لا يكون بخيل إلا على من حوله إنما نفسه فهو ينفق عليها ببذخ

فالبخل يرتبط بالأنانية وحب الذات فإحذرى هذا النوع من الرجال وفكرى ألف مرة

يليه الرجل الشكاك

هذا النوع من الرجال سيحول حياتك لجحيم لا يطاق بسبب شكه حتى بأتفه الأمور

وستجدى نفسك بالنهاية طوال الوقت مطالبه بالدفاع عن نفسك حتى فى مكالمة الهاتف مع شقيقتك

وقد يتحول الشك لغيرة قاتلة ينتج عنها كوارث عائلية قد تدفعين ثمنها باهظاً

فالرجل الشكاك موسوس ولا يسمع إلا لصوت نفسه وهذا النوع من الرجال خطر التعامل معهم كبير

ويحتاج لحذر فى كل المواقف وستشعرين بالإهانة تجاه إتهاماته التى لا تنتهى

الرجل المزواج

هذا الرجل لن يتغير لأنه لا يعرف سوى حب نفسه فقط

ستشعرين معه أنكِ طوال الوقت فى حرب مستمر مع أخريات للفوز بقلبه

وستشعرين بالإهانة معه حتى عند الخروج لأى مكان لأن نظراته ستلاحق كل النساء الموجودة

فى وقت لا يفكر إلا فى نفسه فقط ولا مانع فى إستبدال زوجاته كل عام بزوجات أخرى

الحياة مع الرجل المزواج غير مستقرة على الإطلاق لذا يفضل الإبتعاد عنه أو التفكير جيداً قبل الإقدام على الزواج منه

الرجل الحاقد

هذا النوع من الرجال يرتدى ثوب الحمل طالما تحقيقن له رغباته

وعند الإختلافات لن تجدى سوى عدو يجاهر بالعداء ضدك ويشوه صورتك لدى جميع المحيطين بك

هذا النوع من الرجال إحترسى من التعامل بعفوية معه لأنه قد يتحول لعدو فى أى وقت

الرجل سليط اللسان

ستواجهين معه مشاكل لا حصر لها، خاصة عند وقوع أى أزمة بسيطة

ستجدى نفسك أمام وابل من الشتائم والإهانات لمجرد إقترافك لخطأ ما بسيط

وهذا النوع من الرجال مع الوقت يصبح طويل اليد واللسان معاً لأنه لم يجد ما يوقفه عند حدود الأدب والحديث مع زوجته وأسرته

الرجل العاق

لا خير فى رجل غير بار بوالديه، وصى الرسول عليه أفضل الصلوات والسلام بالوالدين خاصة الأم

إذا وجدتى رجل يشوه صورة والدته ولا يبرها فى أفعاله

يفضل الإبتعاد عنه فهو لا خير فيه ويعانى كثيراً فى حياته بسبب غضب والديه

ولن يكون له خيراً فيكِ مهما تحدث بكلمات معسولة