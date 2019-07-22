المرأه

للتخلص من النمل بالمنزل بمكونات طبيعية

نيفين عباسaccess_time19 / ذو القعدة / 1440 هـ      22 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

يعتبر النمل بالمنزل واحداً من أهم المشاكل التى تواجه الأم

وتحتار الكثير من السيدات فى الستعانة بالمواد الكيميائية للتخلص من النمل خاصة فى وجود أطفال أو حيوانات أليفة

نقدم لكِ طرق طبيعية للتخلص من النمل بالمنزل بشكل آمن

1- إخلطى البيكينج صودا مع قليل من السكر وقليل من اليت المعطر، ثم ضعى الخليط بأركان تواجد النمل خاصة المطبخ

2- إخلطى الخل الأبيض مع الماء وقومى بمسح الأرضيات والأثاث بالخليط للتخلص من النمل بشكل فعال

3- أيضاً يمكن خلط زيت الليمون مع عصير الليمون الحامض مع الماء ومسح الأرضيات به لأن المواد الحمضية تعمل على إبعاد النمل عن المنزل

4- إحضرى مسمار أو قرنفل وإمزجى معه قليل من الثوم وضعيه فى الأركان أو أماكن تواجد النمل وستلاحظين أنه إختفى

5- القرفة أو الدارسين من البهارات التى يكرهها النمل بشدة، قومى برش القرفة على أماكن وفتحات تواجد النمل وسيختفى تماماً من المنزل

6- الشطة الحارة من البهارات أيضاً التى تقتل النمل سريعاً لأن لها نفس مفعول المبيدات الحشرية لكنها آمنة على صحة الأسرة

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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