للتخلص من النمل بالمنزل بمكونات طبيعية

خاص البلاد – نيفين عباس

يعتبر النمل بالمنزل واحداً من أهم المشاكل التى تواجه الأم

وتحتار الكثير من السيدات فى الستعانة بالمواد الكيميائية للتخلص من النمل خاصة فى وجود أطفال أو حيوانات أليفة

نقدم لكِ طرق طبيعية للتخلص من النمل بالمنزل بشكل آمن

1- إخلطى البيكينج صودا مع قليل من السكر وقليل من اليت المعطر، ثم ضعى الخليط بأركان تواجد النمل خاصة المطبخ

2- إخلطى الخل الأبيض مع الماء وقومى بمسح الأرضيات والأثاث بالخليط للتخلص من النمل بشكل فعال

3- أيضاً يمكن خلط زيت الليمون مع عصير الليمون الحامض مع الماء ومسح الأرضيات به لأن المواد الحمضية تعمل على إبعاد النمل عن المنزل

4- إحضرى مسمار أو قرنفل وإمزجى معه قليل من الثوم وضعيه فى الأركان أو أماكن تواجد النمل وستلاحظين أنه إختفى

5- القرفة أو الدارسين من البهارات التى يكرهها النمل بشدة، قومى برش القرفة على أماكن وفتحات تواجد النمل وسيختفى تماماً من المنزل

6- الشطة الحارة من البهارات أيضاً التى تقتل النمل سريعاً لأن لها نفس مفعول المبيدات الحشرية لكنها آمنة على صحة الأسرة