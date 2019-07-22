البلاد : نرمين عباس

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة المنتج البحريني محمد الترك ووالد حلا الترك

عن قرار إبنته حلا الأخير بعد أن إنتشرت صورة تجمع “بطمة” مع “حلا” في أحد المولات بالسعودية

موضحة أن حلا إختارت أن تعيش مع والدها ومعها، رافضة الحديث بشكل مفصل عن قرار حلا

وكانت المحكمة قد أصدرت من قبل حكماً يقضي بقرار إنتقال حضانة الأولاد بما فيهم حلا لوالدتهم “مني السابر”

ولم يكشف حتي الأن عن سر قرار حلا في العودة لمنزل والدها من جديد

بعد رحلة طويلة بين المنتج البحريني وزوجته السابقة في حضانة الأطفال