أضرار ومميزات الكيتو دايت

خاص البلاد – نيفين عباس

الكيتو دايت هو نظام غذائى يعتمد على إتباع حمية غذائية تمد الجسم بالبروتين أكثر من الكربوهيدرات

ويعتبر الكيتو دايت رجيم أساسه البروتينات حتى يستطيع الكبد الإعتماد على الدهون المخزنة وحرقها بدلاً من الإعتماد على الدهون التى تدخل الجسم من النشويات

بالرغم من النتائج المبهرة لنظام كيتو دايت إلا أن له بعض الأضرار بالإضافة للحرمان من المواد التى يفضلها الكثيرين كالفواكه والطماطم والحلوى بكل أنواعها

بالبداية ما هى فوائد الكيتو دايت

الكيتو مفيد لمرضى السكرى لعمله على تخفيض نسب الجلوكوز بالدم

ومرضى القلب والذين يعانون من أمراض أو دهون على الرئة

بالإضافة لأصحاب الوزن المفرط بكل تأكيد لأنه يعمل على حرق كميات كبيرة من الدهون

أيضاً لأصحاب الشهية المفتوحة، حيث يمكن نظام كيتو محبى الطعام بتناول كميات كبيرة من الدهون واللحوم والكريمات والزبدة والأجبان والمكسرات والشوكولاتة الداكنة

بالرغم من النتائج المبهرة التى قد توازى فى بعض الحالات نتائج عمليات تكميم المعدة، إلا أن له أضرار منها:-

الشعور بالإكتئاب لمنع جميع النشويات والسكريات عن الجسم

الشعور بالإرهاق خاصة بالفترة الأولى من الكيتو لأن الجسم يحاول أن يحصل على الطاقة

نقص الأملاح والمعادن وبعض أنواع الفيتامينات نظراً لأن نظام كيتو لا يسمح بتناول الفواكه أو الطماطم خاصة لأصحاب السمنة المفرطة

الشعر بالجفاف ولذلك ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء

الشعور بالإمساك لأن الجسم لا يتناول أطعمة تحتوى على ألياف كثيرة كالبرتقال

بالتأكيد لا يصلح نظام كيتو لجميع الحالات، فهناك حالات يمنع إتباعها نظام كيتو مثل:-

الحوامل

مرضى السكرى والضغط إلا تحت إشراف طبى لأن الكيتو دايت نظام يمد الجسم بـ 75% دهون

وهناك أمور يجب إتباعها قبل البدء فى كيتو دايت منها:-

تحليل الهيموجلبين

وظائف الكبد والكلى

نسبة السكر فى الدم

نسبة ضغط الدم

قياس مستوى الدهون بالجسم أو الكوليسترول

بالإضافة لتحليل نسبة كرات الدم الحمراء والبيضاء