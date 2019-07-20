خاص البلاد – نرمين عباس

قامت الشركة العالمية Google بالتخلص من سبع تطبيقات خاصة بها علي متجر Google Play

بعد إكتشاف أنها تم تطويرها من قبل مطورين روسيين بهدف التجسس علي المستخدمين

وأوضحت الشركة العالمية أن حذفها لتلك التطبيقات

يرجع لأنها طورت من قبل المطورين الروس دون علمهم للتجسس علي بيانات وإختراق خصوصية مستخدمي أندرويد

عن طريق تنصيب تطبيق آخر يقوم بتعقب التطبيق، وهو ما يمكن المطور من التجسس علي المستخدم والوصول لجميع بياناته بما فيها الرسائل والمكالمات

دون معرفة المستخدم أنه مراقب ومخترق عبر جهاز حاسوب المطور