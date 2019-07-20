صور| أغرب صدمة.. مسن يفاجأ بساقه المبتورة على علب السجائر

أغرب صدمة فى التاريخ تلقاها رجل ستينى بعدما فوجئ بصورة ساقه المبتورة موضوعة على علب السجائر، خاصة أنه فقدها فى حرب.

الغريب أن الاستعانة بصورة قدمه كان خضوعا لتعليمات الاتحاد الأوروبي، بأن توضع على علب السجائر صورة تحذيرية مع كتابه “التدخين تسد الشرايين”.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية نقلا عن “فرانس بلو”، فإن رجل ألباني لم يكشف عن اسمه اكتشف هذه الخدعة.

وجاء الاكتشاف المروع عندما اشترى علبة من التبغ المتداول في لوكسمبورج، العام الماضي.

وتعرف الابن على الندوب والحروق الموجودة بالصور عن طريق المصادفة.

هذا رغم أن الرجل فقد ساقه نتيجة لهجوم في ألبانيا في عام 1997 قبل أن ينتقل إلى فرنسا.

ويعتقد الرجل أن الصورة التقطت في مدينة ميتز بفرنسا عندما زارها بساق صناعية.

وقال محامي المسن أنطوان فيتانت، لصحيفة “فرانس بلو”، إن فقدان طرف موكله لا علاقة له بالتدخين.

وشدد على أنه لا يعقل أن لديهم الكثير من الصور الخاصة بالآثار السلبية للتدخين ومع ذلك استخدموا صورة لا علاقة لها بالأمر.

وأضاف أن موكله يشعر بالإهانة بسبب استغلال إعاقته وعرضها على علب السجائر، يجب على المرء أن يعترف بأن هذا ظلم”.

ويتواصل المحامي مع المفوضية الأوروبية لمعرفة من المسؤول عن وضع الصور على علب السجائر.

كما يحاول التواصل مع المستشفى التي حصلت على صور الساق المبتورة لمعرفة كيف تم تسريبها.

ومع ذلك، نفى الاتحاد الأوروبي ومستشفى جامعة باسيلدون هذا الادعاء.