بخطوات سهلة.. كيف تحمى بياناتك الشخصية من فيس آب ؟

فيس آب تطبيق الشيخوخة الذى اجتاح مواقع التواصل الاجتماعى سبب حالة من الجدل مع الطرفة والسخرية والتفاعل.

لكن التطبيق رغم ذلك تسبب فى حالة أخرى من الخوف بسبب سرقة البيانات الشخصية.

“فيس آب” الذي يغير ملامح الوجه إلى الشيخوخة أو الشباب، حذرت عدة جهات من خطورة استخدامه بسبب حصوله على معلومات مستخدميه.

هذا ليس مستبعدا إذ تقول سياسة الخصوصية بالتطبيق، إن من حقه استخدام صور وبيانات المستخدمين لأغراض تجارية.

وحول الأمر، أوضح الروسي يوروسلاف غونشاروف، مؤسس التطبيق، أن التطبيق لا يشارك بيانات المستخدمين مع أي طرف ثالث.

وأكد صاحب التطبيق أنه بإمكان المستخدمين التقدم بطلب لمسح بياناتهم من “سيرفر” التطبيق، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

بالفعل يمكن المستخدمين مسح بياناتهم من سيرفر التطبيق من خلال خطوات بسيطة، تستعرضها “البلاد” فى الخطوات التالية:

فتح التطبيق على الهاتف، وبعدها النقر على الإعدادات Settings، ثم الدعم Support، وبعدها الإبلاغ عن ثغرة Report a bug.

وعند الإبلاغ عن الثغرة، يجب أن يحمل عنوان الطلب الخصوصية Privacy.

وفي محتوى الطلب يجب كتابة طلب إزالة البيانات request the data removal.

يشار إلى أن إزالة البيانات لا يتم على الفور، وإنما يستغرق بعض الوقت.

ويستند التطبيق إلى خاصية الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر.

وكشف مؤسس التطبيق، كذلك أن المنصة تعتمد على شبكات عصبية حتى تقوم بتعديل الصورة، لكن مع الإبقاء عليها في هيئة واقعية وقريبة من الأصل.