خاص البلاد – نيفين عباس

مع إرتفاع درجات الحرارة يصاب الكثيرين خاصة كبار السن والأطفال والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة الصدرية بالإجهاد الحرارى أو الإنهاك الحرارى

وهى حالة تصيب الإنسان بالتعرق الشديد وإرتفاع ضربات القلب، وقد تشكل خطراً يهدد الصحة فى حال تطورت إلى ضربة شمس

وينصح عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس فى الطقس مرتفع الحرارة وإستعمال مرطبات الجلد للحماية من الإصابة بالجفاف

مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء لترطيب الجسم وتخفيض درجة حرارته

وتناول الأطعمة التى تعزز من قدرة الجسم على الإحتفاظ بالماء وتمنع الشعور بالعطش كالخضروات الورقية والسوائل التى لا تحتوى على سكر بنسبة مرتفعة

كذلك شرب الألبان بأنواعها والعصائر الطبيعية لمنع لزوجة الدم وإصابة المريض خاصة كبار السن بجلطة وإرتفاع ملحوظ بضغط الدم

مع ضرورة الراحة حتى لا يتعرض المصاب للإغماء الذى سيلزم التدخل الطبى السريع نتيجة الجفاف وتشنج العضلات وضربات القلب السريعة

التى يمكن أن تؤدى لفقدان الحياة أو إصابة المريض بتلف بالمخ إذا لم يتم السيطرة عليها ومعالجتها سريعاً