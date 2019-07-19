طريقة عمل باستا القصدير بـ5 دقائق

خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل باستا القصدير فى دقائق دون الحاجه لخطوات كثيرة خاصة للمرأة العاملة
المقادير اللازمة لعمل باستا القصدير
معكرونة مسلوقة
كوب من الصلصة
2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم المركزة
ملعقة كبيرة من الثوم المفروم
حبة صغيرة من البصل المفروم
قليل من الملح بحسب الرغبة
قليل من الفلفل الإسود بحسب الرغبة
قليل من البابريكا (إختيارى)
قليل من الأعشاب الإيطالية
قليل من كريمة الطهى
جبن موزاريلا وشيدر للوجه
ورق قصدير
طريقة عمل باستا القصدير
فى قدر على النار يوضع قليل من الزيت
يضاف له البصل والثوم ويقلب حتى يذبل
يضاف له الصلصة والصلصة المركزة والملح والفلفل والأعشاب والبابريكا
تترك حتى تتسبك
تضاف لها كريمة الطهى وتقلب
نحضر بايركس فرن
يوضع به ورق القصدير
ثم توضع الباستا داخل البايركس
وتغطى بالكامل بالصلصة
تضاف أنواع الجبن على الوجه
وتغطى بالقصدير
ثم توضع بالفرن دقائق حتى تذوب الجبن
تخرج وتقدم ساخنة