أزمة جديدة لطارق العلي

خاص البلاد – نرمين عباس

نشر الفنان الكويتي طارق العلي مقطع فيديو جديد موجهاً فيه رسالة لمشاهير وسائل التواصل الإجتماعي

وإنتقد “العلي” في المقطع مشاهير التواصل الإجتماعي الذين يتفاخرون بتصوير يومياتهم وحياتهم الخاصة بشكل يومي

وأوضح أن المشاهير “أحرار” في ما يقدومنه وقد يؤيد بعض المتابعين ذلك

لكن علي الجانب الأخر يمكن أن تستفز تلك المقاطع والحركات التي يقوم بها المشاهير من إستعراض للأموال والممتلكات المتابعين لأنهم لا يمتلكون مثلها

وطالب في المقطع أن يتم تقنين إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي ووضع رقابة تماماً كما بالمسرح حيث يمكن للفنان أن يرقص ويغني لكن بحدود وضوابط ورقابة

وأوضح أن مشاهير التواصل الإجتماعي يجب أن لا ينسوا أن هناك متابعين لهم تستفزهم تلك الأفعال

ويجب عليهم عند نشر المقاطع الخاصة بهم أن ينشروها ضمن حدود اللباقة وإحترام الذوق العام