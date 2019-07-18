“مدى” تتخطى 688 مليون عملية شراء عبر أجهزة نقاط البيع

البلاد : واس

سجل نظام المدفوعات الوطني “مدى” في النصف الأول من العام الجاري 2019 أرقاماً قياسية غير مسبوقة في سجل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، بارتفاع يبلغ 47 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي العمليات المنفذة في النصف الأول من العام الجاري 688,4 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 136,7 مليار ريال.

وتُشكّل هذه الأرقام امتداداً لما تشهده خدمة نقاط البيع من نمو شهري متصاعد في عدد العمليات للأعوام الثلاثة السابقة مقارنة بعدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي، وهو ما يعكس توسّع الاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني بين سكان المملكة، وتقلص الاعتماد على المدفوعات النقدية أو الحاجة إلى السحوبات من الصراف الآلي، حيث سجّلت أجهزة الصراف الآلي 621 مليون عملية خلال النصف الأول من عام 2019م، بانخفاض بنسبة (6%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتترافق هذه الارتفاعات مع التحسّن المضطرد في مميزات خدمة نقاط البيع وثقة المتعاملين، حيث تناقص الزمن الذي تستغرقه عملية الدفع عبر الجهاز إلى 3 ثوانٍ فقط، وهو ما يمثل ارتفاعاً كبيراً في كفاءة الخدمة نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني “مدى” والخدمات المقدمة من البنوك الأعضاء، مع ارتفاعٍ إجمالي في عدد أجهزة نقاط البيع التي تخدم القطاع التجاري بنسبة 11% وذلك بعد وصولها الى 391,828 جهازاً بنهاية شهر يونيو 2019م مقارنةً بـ 351,645 جهازاً كانت في الخدمة مطلع العام.

وتأتي هذه القفزات الإيجابية في مسيرة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، انعكاساً للجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في التوجه نحو مجتمع غير نقدي، عن طريق توفير المزيد من خيارات المدفوعات الإلكترونية الآمنة والموثوقة والفعّالة.