تعرفي على التوقيت المناسب لتناول هذه الأطعمة

“الطعام المناسب في التوقيت المناسب“.. قد تتعجبين عند قراءة هذه الجملة للوهلة الأولى، لكن بعد قراءة السطور التالية، سوف تتأكدين من صحتها، فلكل طعام توقيت مناسب لتناوله، لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة منه، وتجنب الكثير من الأضرار التي قد تنتج عن تناوله بشكل خاطئ، أو في توقيت غير مناسب.

– اللحوم

تعد اللحوم بجميع أنواعها من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين، لكن أحذري تناولها خلال فترة الصباح، نظراً لكونها من الوجبات الثقيلة التي تحتاج إلى وقت طويل لهضمها.

– التفاح

يحتوي التفاح على مجموعة من الأحماض الطبيعية، فهو غني بالألياف، وبالتالي فهو من الأغذية التي تسهل عملية الهضم بشكل كبير، وأفضل الأوقات لتناوله هي فترة الصباح، لكن تناوله في المساء قد يتسبب في بعض الارتباك في المعدة، نتيجة للأحماض التي يحتوي عليها، وتتراكم داخل المعدة في ظل تباطئ عملية الهضم في الليل.

– الموز

قد يتسبب تناول الموز على معدة فارغه في الشعور بالتعب والجوع، نتيجة لما يحتويه من كميات سكر كبيرة، ومن ثم فتناوله مع أطعمة أخرى تحتوي على دهون صحية، مثل زبدة الفول السوداني، يكون أفضل من تناوله في الصباح.

– الأرز

يستغرق الأرز وقتاً طويلاً بعد تناوله لاتمام عملية هضمه، نظراً لكونه من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناوله خلال وجبة الغداء، لتحقيق أكبر استفادة منه، وتجنب صعوبة الهضم.

– الزبادي

يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك الذي يقلل من حموضة المعدة، وبالتالي فتناول الزبادي على معدة فارغة أو قبل أية وجبة، سوف يبطئ من عملية الهضم أثناء تناول الوجبات الرئيسية، لذلك تناولي الزبادي بعد ساعة أو ساعتين من تناول الوجبة الرئيسية، للحصول على جميع فوائد حمض اللبنيك الضروري لاتمام عملية الهضم، كذلك فإن تناول جزء صغير من الزبادي قبل الذهاب إلى السرير، يعد خياراً جيداً، لأنه سيملأ جسمك بالبروتين، مما يساهم في نمو العضلات.

– المكسرات

المكسرات من الأطعمة المفيدة، والتي يمكن تناولها خلال الإفطار أو بين الوجبات، لضبط مستويات الكوليسترول في الدم، وتعزيز صحة القلب، وجمال الشعر والبشرة.