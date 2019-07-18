«الشبشب البلاستيك» قد يصيبك بالسرطان.. كيف تتجنب الخطر ؟

لا بد أنك مدرك لخطر الشباشب البلاستيكية ، نعم فاختيار هذا النوع ليس سهلا فيما يخص الصحة.

الشباشب البلاستيكية وبحسب دراسات عدة، أهمها دراسة حديثة نشرها موقع “Authority Nutrition”، أن الشباشب تلك تحتوي على مواد ضارة بالصحة، تسبب تهيج الجلد وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا للدراسة الحديثة، فإن هذه المواد ومع تعرق القدم، تتخلل في الجلد عبر المسام المفتوحة، لذلك لا بد من شراء الشباشب من أماكن موثوق فيها.

ويمكن التعرف على المواد الضارة في الشباشب، إذا انبعث منها رائحة نفاذة أقوى من رائحة البلاستيك المعتادة.

ولتجنب هذا الخطر لا يجوز شراء الشبشب من مصادر مجهولة، بل من ماركات تمتاز بالجودة وتتمتع بسمعة طيبة.