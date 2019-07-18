البديل غير متوقع.. الكاف يستبدل حكم نهائى «كان 2019»

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف”، استبدال حكم نهائى كان 2019 المقامة فى مصر، بين منتخبى الجزائر والسنغال.

المباراة من المرتقب إقامتها غدا على استاد القاهرة الدولى.

وتقول التقارير إن الكاف أسند المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للكاميرونى أليوم نيانت، بدلاً من الجنوب أفريقى فيكتور جوميز الذى أعلن عنه الكاف لإدارة النهائى خلال الأيام الماضية.

يذكر أن الكاميرونى أليوم نيانت أدار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخب مصر و نظيره زيمبابوى، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

منتخب الجزائر صعد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وسجل لمنتخب الجزائر المدافع النيجيرى ويليام إيكونج فى مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة 40، ورياض محرز فى الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو فى الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

فى حين تغلب منتخب السنغال على تونس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما بملعب “الدفاع الجوى”، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.