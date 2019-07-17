4 أنواع من النساء يهرب منها الرجال

النساء أنواع ، لكن هناك 4 تصنيفات يهرب منها الرجال في طريق الارتباط بين الرجل والمرأة ، فالرجال يرفضون الارتباط بتلك الأنواع خوفا مما ينتظرهم خلف ذلك.

هذا ما أكدته دراسة علمية حديثة من أنّ الرجال يخشون الارتباط بـ4 أنواع من النساء، ورغم أنّ النساء يتهافتن ليصبحن الأجمل، لا سيما اللجوء لعمليات التجميل، إلا أنّ أول أنواع النساء اللاتي يهرب منهن الرجل هي فائقة الجمال.

الرجال ينجذبون حقا للسيدة الجميلة لكن الدراسة الأمريكية كشفت أن الشعور يتبدل سريعا، لا سيما إنّ كانت غير مثقفة فهذا يجعله يهرب منها سريعا، إذ يكتشف الفجوة بين تفكيره وتفكيرها، ما يجعله يبتعد عنها سريعا.

هناك أيضا 3 أنواع أخرى من النساء لا يفضل الرجال الارتباط بهن، رغم أنّ أغلب الرجال يبحثون عن امرأة مثالية تفوق حدود توقعاتهم، ومن بين هؤلاء النساء المهووسة بالزواج، التي يشعر الرجل أن الزواج هو كل ما يشغل بالها.

النوع الثالث بين النساء اللاتي يهرب منهن الرجل هو المتحكمة الغيورة، التي لا تترك مناسبة وتتحدث عن علاقة الرجل بنساء أخريات، والنوع الأخير هو ذات المشاعر الباردة، التي لا تشعر بوجوده.