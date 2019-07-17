بعد أبحاث مطولة.. تركيبة المشروب المثالي لمرضى السكر والسمنة

جميع من يعاني من أعراض سمنة أو مرض السكرى أو غيرها من أمراض الجهاز الهضمى يبحث عن مشروب مثالي لعلاج أمراض السمنة والسكر يحفظ لهم صحتهم واستقرارها.

وبحسب خبراء المركز العلمي للنظم الغذائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فإن الأبحاث المطولة أنتجت مشروبا يؤدي إلى الصحة المثالية، وهو عباد الشمس الدرني الخالي من الكحول.

ووفق هؤلاء الخبراء، يمكن صنع مشروب غير كحولي أساسه عباد الشمس الدرني، مع إضافة القليل من عصير الجزر واليقطين والتفاح والبرقوق والأناناس، على ألا تقل نسبة عباد الشمس الكحولي فيه عن 15-20%.

وعباد الشمس الدرني يتبع الفصيلة النجمية لدوار الشمس، ويتميز بخصائصه العلاجية خاصة لمرضى السكر والسمنة وأمراض الكلى والجهاز الهضمي، حسب ما ذكرته الوكالة الروسية نوفوستي.

وتحتوي النبتة على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ومجموعة فيتامين В وكربوهيدرات مفيدة وحمض الأسكوربيك، وبيتا كاروتين وعناصر معدنية أخرى مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والكروم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيليكون.