بدون أدوية.. 5 طرق من الطبيعة لعلاج “السكري 2”

القاهرة:سهام أبوزينة

يعد مرض السكري من النوع الثاني، المعروف باسم “السكري 2“، أو “السكري غير المعتمد على الأنسولين”، من أكثر الأمراض شيوعاً خلال السنوات الأخيرة، ويحدث نتيجة مقاومة الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم حركة السكر إلى خلايا الجسم، فلا يتم إنتاج الأنسولين بالكميات الممطلوبة والكافية.

ونظراً للمضاعفات الخطيرة التي تنتج عن مرض السكري من النوع الثاني، وأبرزها أمراض القلب، والسكتات الدماغية، نقدم خلال السطور التالية 5 وصفات من الطبيعة، لعلاجه، وتجنب خطر الإصابة به:

– تناول البيض

يعد البيض من الأكلات التي تقلل خطر الإصابة بمرض السكري2، في ظل مايحتويه من فوائد صحية مذهلة، فهو يعمل على تحسين حساسية الأنسولين، ويرفع مستويات الكوليسترول الحميد الجيد في الجسم، لذلك فإن تناوله بانتظام له تأثير كبير على الحالة الصحية للإنسان.

– شرب الماء

كشفت الدراسات الحديثة أن شرب مريض السكري 2، لكميات كبيرة من الماء، تقلل من مستوى السكر في الدم بشكل كبير، لذلك على مريض السكري 2، تناول شرب الماء بشكل مستمر.

– القرفة

تعمل القرفة على تقليل مستويات السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم، لذلك على مريض السكري 2، تناولها بشكل مستمر، سواء كشراب، أو كتوابل في الطعام.

– النوم المنتظم

النوم بشكل منتظم، وبشكل كافي، يلعب دوراً حاسماً في السيطرة على نسبة السكر في الدم، الحرمان من النوم هو عامل خطر كبير لمرض السكري.

– تناول الليمون

يعمل على تحسين حساسية الأنسولين للسكر، ويحسن وظائف الكبد بشكل يؤدي لاستقرار نسبة السكر في الدم، بسبب احتوائه على حافظ الستريك الذي يحدمن إفراز السكر في الدم.

نصائح لمرضى السكر 2

وقدم الدكتور سعيد عبدالغفار، استشاري الأمراض الباطنة، مجموعة من النصائح لمرضى السكري 2، يأتي في مقدمتها ضرورة التخلص من الوزن الزائد، باتباع أنظمة غذائية صحية، تعتمد بشكل كبير على الخضروات والفواكه، والأطعمة التي تحتوي على ألياف، مع الحرص على تجنب الأغذية التي تعتمد على الدهون المشبعة، والحلويات.

وينصح “عبدالغفار”، بضرورة ممارسة الأنشطة البدنية، مثل المشي أوركوب الدراجات الهوائية، أوالسباحة، لما لها من تأثير كبير على تخفيض نسبة السكر في الدم.