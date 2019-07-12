مهاجم الاتحاد يتلقى تهديدات بالقتل!

يقترب مهاجم فريق الاتحاد، جاري رودريجيز، من الانتقال إلى فناربخشه التركي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

اللاعب البالغ من العمر 28 وذو جنسية الرأس الأخضر، يخطط للانتقال إلى الدوري التركي والمنافسة في البطولات الأوروبية.

ويسعى فناربخشة إلى توجيه ضربة موجعة إلى غريمه التقليدي جالاتاسراي، عبر التوقيع مع رودريجيز، والذي سبق وأن تقمص ألوان سراي.

بيد أن جالاتاسراي سيدخل المنافسة بقوة من أجل لاعبه السابق، وسيقدم عرضًا رسميًا إلى إدارة الاتحاد خلال الأسابيع القامة.

في هذا الصدد قامت جماهير فريق جالاتاسراي بتهديد حياة اللاعب عبر رسائل وتعليقات في “أنستجرام”، حال توقيعه مع فناربخشه.

وهو ما اضطر اللاعب إلى إغلاق حسابه بشكل مؤقت، حيث لم يتعرض للتهديدات فحسب، بل وابل من الشتائم أيضًا.

انضم رودريجيز إلى صفوف الاتحاد طليعة الموسم الماضي قادمًا من جالاتاسراي في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 9 ملايين يورو.

ويرتبط رودريجيز بعقد مع الاتحاد حتّى صيف 2023 وبشرط جزائي ضخم لم يتم الكشف عن قيمته، وسجل خلال الموسم الماضي هدفًا واحدًا خلال 11 مباراة.