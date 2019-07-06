إدارة الاتحاد: ندعم قرارات سييرا في التعاقدات

البلاد : متابعات

قال مجلس إدارة نادي الاتحاد إن عملية استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب تم البدء في الإعداد لها منذ أشهر، وكان هناك إجماع على أن يتم ترك المجال أمام المدرب لتحديد اختيار الأدوات الفنية التي تساعده على تنفيذ طريقته الفنية بالشكل الذي يراه مناسباً.

وذكر النادي في بيان اليوم (السبت) أن ذلك يأتي من منطلق الشفافية التي وضعها مجلس إدارة نادي الاتحاد مع الجماهير الاتحادية عبر إطلاعها على كافة المستجدات التي تتعلق بالنادي، وبعد أن تابع المجلس الحملة السلبية ضد العمل الذي يتم لإعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم القادم، التي -مع الأسف- نجحت في خلق حالة من البلبلة والقلق غير المبرر (وفقا لبيان النادي) في أوساط الجماهير في هذا التوقيت الذي يحتاج الفريق فيه للاستقرار والدعم من الجميع لتحقيق النتائج التي نتطلع إليها جميعا.

وأضاف بيان النادي: «كافة الأسماء التي تم التعاقد معها أو الاستغناء عنها أو التي يجري حاليا التفاوض معها تمت مناقشتها مع المدرب بشكل مستفيض، وتبادل وجهات النظر حيالها بحثا عما يخدم الفريق فنيا في المقام الأول دون النظر لأي اعتبارات أخرى، ومنها الجانب المالي أو مدى شهرة اللاعب، فالاحترافية والمنطق يفرضان علينا في مجلس الإدارة طالما وضعنا الثقة في المدرب لقيادة دفة الفريق فنيا أن نترك المجال أمامه لتحديد خياراته الفنية، وأن يبقى دورنا متابعة نتائج العمل الذي يتم وتحديد قراراتنا بناء على هذه النتائج».

وتابع البيان: «نؤكد للجماهير أن ذلك لا يعني عدم اقتناعنا باختيارات المدرب للاعبين، بل على العكس تماما، فالمجلس يدعم بشكل كامل قرارات المدرب لويس سييرا الذي أثبت طيلة الأعوام الثلاثة الماضية أنه مدرب متمكن استطاع في أصعب الظروف تحقيق نتائج جيدة، وهو الدعم الذي نتطلع من كافة محبي الكيان الاتحادي الكبير أن يقدموه للفريق في هذه المرحلة المهمة، وبإذن الله نسعد جميعا بالنتائج والإنجازات التي نتطلع أن نرى فريقنا يحققها».