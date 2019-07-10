كوميديا أشرف عبد الباقي تشعل موسم جدة بـ “كلها غلط”

جدة- خالد بن مرضاح

يواصل موسم جدة نجاحاته في استقطاب أشهر نجوم الكوميديا العربية، حيث تحتضن عروس البحر الأحمر الفنان المسرحي الكبير ونجم الكوميديا العربية الفنان أشرف عبد الباقي، والذي سيقدم لجماهير موسم جدة مسرحية “كلها غلط” المقتبسة عن العمل المسرحي البريطاني “The Play That Goes Wrong”.

وسيكون جمهور موسم جدة، على موعدٍ مع أجواء مفعمة بالكوميديا والمتعة لمدة 3 ساعات مع مشاهد ومواقف مسرحية “كلها غلط” على مدى أربعة أيام ابتداءً من اليوم الأربعاء 10 يوليو، وحتى يوم السبت 13 يوليو، حيث سيفتح المسرح أبوابه الساعة 8 مساءً، على أن يبدأ العرض في تمام الساعة 9:15 مساءً.



ويعد موسم جدة أحد مواسم السعودية، التي تهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم. ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني،

فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.