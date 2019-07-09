حمد الله يثير غضب جماهير النصر بصورة “الكلب والشاطئ”!

حمد الله من جديد يثير الشكوك حول مستقبله مع النصر..

أثار مهاجم النصر، عبد الرزاق حمد الله، حفيظة جمهور العالمي بعدما تغيب عن تدريبات الفريق الاستعدادية للموسم الجديد.

وانطلق المعسكر الاستعدادي بشكل رسمي أمس الإثنين، وسط حضور اللاعبين المحليين والمحترفين، لكنه شهد تغيب اللاعب المغربي.

وتسائل مشجعو النصر عن سبب غياب حمد الله، الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب المغربي المشارك بكأس أمم إفريقيا بمصر.

إذ تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، قُبيل انطلاق البطولة بأيام بعد خلافات ومشاجرات مع زملائه بحسب تقارير صحفية.

ولم يحضر حمد الله تحضيرات النصر، ونشر صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أحد الشواطيء.

ولم يتم تحديد موقع الصورة الملتقطة للاعب، إذ نشر صورة له برفقة كلبه الخاص، فيما اعتبره أنصار النصر لا مبالاة من اللاعب المغربي تجاه الفريق.

وقدم حمد الله أرقامًا قوية للغاية في مجريات الموسم المنصرم، إذ سجل 34 هدفًا وتوّج هدّافًا لدوري المحترفين برقم قياسي.

وأشارت تقارير إيطالية إلى تلقيه عروضًا من أندية بالكالتشيو، وهو ما قد يكون علة في تغيب اللاعب عن معسكر النصر.