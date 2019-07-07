حفتر: التقدم نحو طرابلس يعتمد على عملية عسكرية شاملة

طرابلس ــ وكالات

قال قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن التقدم نحو العاصمة طرابلس يعتمد على عملية عسكرية شاملة، نافياً تأثير “الانسحاب” من مدينة غريان غرب البلاد على العملية العسكرية في طرابلس.

وقطع حفتر بعدم حصول قواته على أي أسلحة أميركية، وقال في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية إن معركة طرابلس تخضع قبل كل شيء لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

واتهم قائد الجيش الليبي دولاً عديدة بدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، التي بدورها وفقاً له تجند الشباب عبر المال. وكان الجيش الليبي قد دفع، بكتائب عسكرية جديدة للمشاركة في المرحلة الثانية من تحرير العاصمة طرابلس.

وقال الجيش الليبي، في بيان، إن تحرك هذه القوات جاء بناء على تعليمات من قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ويأتي ضمن موجة ثانية من التعزيزات العسكرية للمشاركة في العمليات القتالية، ستقودها كتائب شاركت في معارك تحرير بنغازي ودرنة، وتتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية.