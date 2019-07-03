هل الرجل يحب الإهتمام الزائد؟ ومتى ينفر منه

أمور هامة إحذرى أن تقعى فى أحدها!

خاص البلاد – نيفين عباس

لا شك أن الإهتمام بالرجل أمر مطلوب تماماً كالإهتمام الذى تطلبه المرأة منه

لكن هناك بعض الأمور التى لا تراها المرأة جيداً بالرغم من إحتوائها للرجل تجعله ينفر منها ويقرر إنهاء العلاقة

وتظل تتساءل عن سبب عدم الإستمرار بالرغم من أنها ترى أنها لم تقصر تجاهه بأى شيئ

اليوم أقدم لكِ إجابة للسؤال الذى تبحث عن إجابته ملايين النساء وهو “هل يحب الرجل الإهتمام الزائد؟” و “متى ينفر الرجل من العلاقة بسبب الإهتمام الزائد؟”

أولاً هل يحب الرجل الإهتمام الزائد؟!!

بالتأكيد لكل شيئ مقدار، فالإهتمام الزائد عزيزتى ينفر الرجل بكل تأكيد

خاصة أن الرجال يفكرون عكس النساء، فالرجل لديه إهتمامات كثيرة ويحب أن يشعر أن له مساحة خاصة للحرية والتفكير

لا تطارديه

أتركيه يمضى وقتما يحب، فالمطاردة طوال الوقت تشعره بأنه مراقب

ويرى أنكِ لا تثقين به، بل وسيشعر مع الوقت أن علاقته بكِ “ثقل” عليه بسبب إنشغاله بكِ طوال الوقت

لا تشعريه بأنه كل شيئ

الرجل يحب أن يتحكم كثيراً فى المرأة التى يرى أنها ضعيفة وهو كل شيئ لها، لكنه فى النهاية يتركها!

لذلك لا تهتمى كثيراً، أشعريه أن لديكِ حياة أخرى إجتماعية وأنه جزءاً “منها” وليس “كلها” فالرجل يعشق المطاردة

لذا إتبعى معه سياسة التجاهل قليلاً، بمعنى أنه ليس بالضرورة الرد على الفور على إتصالته ورسائله، فأنتِ مشغولة ولديكِ أمور أخرى تقومى بها تماماً مثله

أيضاً يحب أن يرى أن لكِ أنشطة أخرى إجتماعية، فتلك الخطوات ستجعله هو من يطاردك ويهتم بكِ حتى تبادليه الإهتمام

إهتمى بتعزيز ثقتك بنفسك أولاً

بالتأكيد يحب الرجل أن تشاركه المرأة مشاكله وتعزز من ثقته بنفسه، لكن لا تكونى كالوردة التى يحييها الإهتمام ويقتلها الإهمال

عززى من ثقتك بنفسك أولاً ولا تعززى من ثقة الرجل بنفسه على حساب شخصيتك

فهذا الأمر مع الوقت سينعكس عليكِ بالسلب وتصبحى ضعيفة فاقدة الثقة بالنفس، وسيتركك ويبحث عن أخرى أكثر قوة

لا تجعليه خلفك، إجعليه بجانبك

ليس بالضرورة أن يحكى لكِ الرجل عن كل تفاصيل يومه، فالرجال يكرهون التفاصيل الدقيقة التى تحبها النساء فى الحديث

وفى حال واجه مشكلة إستمعى له دون مطاردته طوال الوقت وتقديم الكثير من الحلول لأنه سيرى أنكِ لا تثقين به وتعتبريه عاجزاً عن إيجاد حل!

إنصتى له أكثر من التكلم وإقترحى الحل عندما يطلب ذلك، وصدقينى سيشعر بأن إهتمامك حقيقى ونابع من القلب وليس كطفل تعاقبه أمه

ثانياً متى ينفر الرجل من العلاقة بسبب الإهتمام الزائد؟!!

بالتأكيد ستخسرى علاقتك بالرجل إذا قمتى بتلك الأشياء التى يكرهها الرجال بشدة

لا تحاولى تقديم الإغراءات له بحجه أنه سيتعلق بكِ أكثر، فالرجال يكرهون المرأة التى يراها سهلة المنال

لا تحاولى المزح فى كل الأوقات، فالرجل بالرغم من حاجته لإمرأة خفيفة الظل، إلا أنه يكره أن يرتبط بامرأة سطحية وتسفه من كل الأمور وتقابلها بالضحك وسيشعر أنها غير مؤهلة لتحمل المسؤولية

لا تدققى على كل كلمة يقولها، فالرجل يكره شرح كل كلمة والمقصد منها ولا يهتم لمعانى وتفاصيل الحديث فهو يقول بشكل مباشر عكس النساء

لا تحاولى إثارة غيرته عندما يتجاهلك، فهذا الأمر يكرهه الرجال بشدة ويجعله يتركك على الفور، فتجاهل الرجل لكِ بالتأكيد له أسباب أخرى، يمكن أن تكون متعلقة بالعمل أو الأمور الحياتيه

الرجل لا يحب الإنتظار طويلاً، لذا لا تتعمدى تجاهله طوال الوقت أو الإهتمام به طوال الوقت، فسيشعر بالملل عندما ينتظر منكِ كل 10 دقائق مكالمة وسيشعر بالملل أيضاً عندما يمر يومان أو أكثر بدون أن تتحدثى إليه

لا تطالبيه طوال الوقت بأشياء يعجز عن تحقيقها، فهو يكره الإحساس بالعجز أمام متطلبات المرأة، فلا تشرحى له حياة صديقتك والرفاهية التى تعيشها

لا تنتقديه كثيراً بحجه توجيه النصح له فى كل شيئ يتحدث به معكِ، حتى لا يظهر أمامك كالأحمق ويقرر تركك

إحذرى من أن تقارنيه بأخر فى الإهتمام، فالرجل يكره مقارنته بأخر يهتم بزوجته أكثر من إهتمامه هو بكِ