خاص البلاد – نيفين عباس

الكثير من السيدات يفضلن عدم الإقتراب من المعجنات لصعوبة الحصول على عجين ناجح خاصة المستخدم فى عمل البيتزا أو معجنات اللحم المفروم

نقدم لكِ طريقة عمل عجينة العشر دقائق التى لا تتطلب طرق صعبة ودقيقة لعملها وأيضاً سهلة وبسيطة ومضمونة النجاح حتى إذا كنتِ من المبتدئات فى عالم المطبخ

المقادير اللازمة لعجينة العشر دقائق

كيلو طحين أبيض متعدد الإستعمالات

نصف كوب من الحليب المجفف البودرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

فنجان متوسط من السكر الأبيض

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

نصف كوب من الزيت النباتى أو زيت الزيتون

ماء كافى دافئ للعجن

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

فى وعاء عميق نقوم بوضع الحليب المجفف البودرة ويقلب مع الملح والسكر والخميرة الفورية والزيت

يضاف لهم مقدار كوبين من الماء الدافئ ويقلب

ثم يضاف لهم نصف كمية الطحين ويقلب حتى نحصل على عجينة لينة

قومى بتغطية الوعاء وأتركيه حتى يختمر لمدة 10 دقائق

قومى الأن بوضع باقى كمية الطحين

ثم إعجنى جيداً حتى تحصلى على عجينة متماسكة

الأن يمكن إستخدامها وتشكيلها على الفور فى المعجنات