حل نهائى للتخلص من رائحة العرق للأبد

خاص البلاد – نيفين عباس

مع حلول فصل الصيف تعانى الكثير من النساء والفتيات من رائحة العرق الكريهة التى تفسد إطلالتها وتسبب لها الإحراج

للتعرق أسباب كثيرة منها بسبب إفراز بعض الهرمونات وأخرى بسبب نمو البكتيريا كذلك أسباب أخرى متعلقة بالنظافة

للتخلص من رائحة العرق نهائياً عليكِ أولاً إتباع بعض النصائح لتخفيف حدة التعرق

من أهمها الحفاظ على النظافة الشخصية، وتناول أطعمة صحية تفيد الجسم خاصة الفواكه والخضروات الطازجة

أيضاً الإبتعاد عن الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، وإرتداء الملابس المصنوعة من القطن ذات الألوان الفاتحة الصيفية

والتخلص من الإمساك لأنه يسبب مشاكل بالجهاز الهضمى وينتج عنه رائحة عرق غير مرغوب فيها

وللتخلص من تلك المشكلة خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة، عليكِ المحافظة على الإستحمام يومياً

كذلك شرب المياه بكثرة لتنقية الجسم من السموم خاصة المياه المضاف لها شرائح من الليمون الأخضر

أيضاً إحرصى على إزالة شعر الإبطين بشكل مستمر حتى لا يتسبب بنمو البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة

ويمكن دعك الإبطين بنص حبة من الليمون، لكن لأصحاب البشرة الحساسة يفضل تخفيف الليمون بالماء ثم تركه حتى يجف تماماً ويشطف

كذلك خل التفاح حل مميز للتخلص من رائحة العرق، قومى بدهن الإبطين بخل التفاح بعد وضع القليل منه على قطعة قطن ثم أتركيه لدقائق وإغسليه

كذلك إستخدام الزيوت العطرية كزيت اللوز والورد والروزمارى أثناء الإستحمام