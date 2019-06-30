الرياضة

الهلال ينهي التعاقد مع الخيبري..

عبد الملك الخيبري ضحية جديدة للهلال في سوق الانتقالات

محمد ابو الوفاaccess_time26 / شوال / 1440 هـ      30 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
عبد الملك الخيبري

أعلن نادي الهلال السعودي عبر موقعه على شبكة الإنترنت عن إنهاء التعاقد بشكل رسمي مع لاعب وسط الفريق، عبدالملك الخيبري.

وأنهى الهلال التعاقد مع الخيبري عبر مخالصة مالية، ليكون حرًا في الانتقال لأي نادٍ خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الخيبري (33 عامًا) ينشط بنادي الهلال منذ 3 سنوات، لكن تراجعه في الأداء خلال الفترة الأخيرة جعل الإدارة تستغنى عنه.

وقدم الخيبري رسالة إلى مجلس إدارة النادي قائلًا..

“تشرفت بقضاء فترة 3 سنوات في الهلال، أشكر إدارة الأمير نواف بن سعد وسامي الجابر ومحمد بن فيصل، أتمنى التوفيق للكابتن سعود كرير في إدارة الكرة”.

وبدأ الخيبري مسيرته مع نادي القادسية عام 2003، قبل أن ينتقل إلى الشباب عام 2088 ويمكث ضمن صفوفه حتى 2016.

وبعد حصد البطولات مع الشباب وأبرزها الدوري وكأس الأمير وكأس خادم الحرمين، شد الرحال إلى الهلال صيف 2016، لينتهي تعاقده اليوم مع الفريق.

وتسببت الإصابات في تقليص مشاركات اللاعب مع الفريق، وكان قريبًا من الانتقال إلى الوحدة لكن الصفقة لم تتم.

جدير بالذكر أن تلك هي ثاني مخالصة مالية بالأيام الماضية برئاسة فهد بن نافل بعد فك الارتباط مع الأرجنتيني سيروتي.

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