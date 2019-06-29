مستشفى الملك فيصل بمكة يحتفي باليوم العالمي للتمريض

احتفلت إدارة مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة، باليوم العالمي للتمريض، وقد أتى ذلك الاحتفال حاملًا لشعار “الصحة للجميع”، وجاء ذلك الاحتفال في ظل الإيمان بأهمية تقديم وبذل أفضل رعاية تمريضية للمرضى، وأن الجميع يستحق مستوى عالي من الرعاية والعلاج.

اليوم العالمي للتمريض

وقد كان الاحتفال بيوم التمريض العالمي يوم ملئ بالفخر، حيث استهل الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، لتأتي بعد ذلك كلمة مديرة التمريض بمستشفى الملك فيصل “حياة هادي مجرشي”، والتي قد أعربت عن بالغ سعادتها بشأن احتفال إدارة المستشفى باليوم العالمي للتمريض.

كما قد قامت “حياة” بتوجيه خالص الاعتزاز والتقدير لكافة العاملين بمجال التمريض بالمستشفى، من ممرضين وممرضات، شاكرة إياهم على مختلف جهودهم المبذولة، وعطائهم الذي لا ينتهي من أجل خدمة الإنسانية، والخير، وحرصهم على توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية للمرضى.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال بيوم التمريض العالمي قد شهد حضور الأستاذ حسام أبو جعب مدير إدارة التمريض في صحة مكة المكرمة، وكذلك مديري التمريض الموجودين داخل مستشفيات مكة، بالإضافة إلى وجود كافة رؤساء الأقسام بالمستفى، وبالطبع كافة العاملين بمجال التمريض بالمشفى.

ويجب ذكر أن هذا الاحتفال قد جاء تحت عناية السيد مدير مستشفى الملك فيصل الدكتور أحمد بن معتوق خان، والذي قد تحدث عن مدى أهمية اليوم العالمي للتمريض، كما قد أثنى على كافة الجهود التي يقدمها العاملين بالتمريض من أجل حرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، وكذلك مساعدة الأطباء.

كما قد أوضح السيد حسام أبو جعب مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة أن لهذا الاحتفال أهمية للغاية على مختلف الأصعدة، وأن لتلك الاحتفالات وما يماثلها نتائج إيجابية على العاملين في التمريض، وإحساسهم بأنهم جزء كبير ومهم للغاية من المنظومة الصحية، كما شكر جميع الممرضون والممرضات على اجتهادهم الكبير.

وفي نهاية الاحتفال باليوم العالمي للتمريض بمستشفى الملك فيصل قد تم تكريم مجموعة كبيرة من العاملين في قسم التمريض بالمستفى، وتم إعطائهم وسام التميز، نظرًا لجهودهم الكبيرة المبذولة في مجال العناية بالمرضى، طالبين منهم الاستمرار على هذا المنوال من النجاح.