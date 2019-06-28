رسميًا.. استبعاد ميلان من المشاركة بالمنافسات الأوروبية الموسم القادم

توصل نادي ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاستبعاد من المشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن ميلان خرق قواعد اللعب المالي النظيف بالسنوات الماضية، وتم التوصل إلى تسوية لمعالجة الأمور.

وسيتم منح ميلان مهلة محددة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في النادي، قبل السماح له بالمشاركة في المسابقات الأوروبية من جديد.

ومن المقرر أن يتم إدراج فريق تورينو، للمشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي، بدلًا من ميلان المستبعد بقرار من محكمة التحكيم الرياضية.

وجاء في البيان الرسمي من هيئة محكمة التحكيم الرياضية بشأن استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي..

“تم استبعاد نادي ميلان من المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل 2019-2020 نتيجة لكسره قواعد اللعب المالي النظيف خلال أعوام 2015- 2016- 2017 وكذلك 2018- 2019”.