بالصور.. أصحاب الأصوات الحقيقية لأشهر أفلام الكرتون

خاص البلاد – نرمين عباس

بالتزامن مع #اليوم_العالمي_لاصدقاء_الطفولة، قررنا أن نستعرض لكم أشهر وأبرز أصوات المدبلجين الذين صاحب صوتهم طفولتنا جميعاً وترك داخلنا علامة حنين للماضي لا تنسى

1- أمل حويجة ممثلة ومدبلجة أفلام كرتون من سوريا

قدمت صوت شخصيات من كرتون

(كابتن ماجد بدور كابتن ماجد – روبن هود: السهم الناري بدور ليديا لانكاستر – ماوكلي فتي الأدغال بدور ماوكلي – القناص بدور غون – في جعبتي حكاية – عبقور بدور مازن – الصياد الصغير بدور رامي – الوميض الأزرق بدور كاكيرو – لحن الحياة بدور رفاه و رغد و رويد – السباق الكبير بدور فرح – فلة والأقزام السبعة بدور فلة – زهرة والسيف المضيئ بدور زهرة )

2- أمال سعد الدين، ممثلة ومخرجة من سوريا

قدمت صوت شخصيات من كرتون

( المحقق كونان بدور كونان – مغامرات سونيك القنفذ بدور سونيك – بيدا بول بدور أصفر – مغامرات سلفستر وتويتي بدور جراني – بيبي الشقية بدور بي بي – بوكيمون بدور ناستينا- سيف النار بدور توكي- ينبوع الأحلام بدور ريم – عبقور بدور عبقور – موكا موكا بدور رانكا – همتارو بدور باندا و دكستر – القناص بدور بونزو – فيفي والزهرات الصغيرات بدور فيفي – شهد والأبطال بدور شهد – مدينة الصفصاف بدور علام – داي الشجاع بدور لونا – روزي الصغيرة بدور روزي – دبدوب المحبوب بدور أم دبدوب – أنا وأخواتي بدور نهاد – بلاك كات بدور ليون )

3- قمر الصفدي، ممثلة أردنية من أصل سوري

قدمت صوت شخصيات من كرتون

( سالي قدمت الرواية وشخصية الأنسة منشن – صاحب الظل الطويل بدور سالي ومديرة الملجأ والعديد من الشخصيات – كابتن ماجد بدور ياسين ودور والدة كابتن ماجد – فيردي قدمت الرواية – سوار العسل قدمت الرواية ووالدة سوار وشخصية نواعم – التوأمان بدور إيزابيل – أليس في بلاد العجائب بدور سيدة القلوب – مغامرات جامبا بدور الفار فروقر – فرقة المطاردة – المناهل “وهو برنامج تعليمي قدمت فيه دوراً صوتياً لقراءة الجمل التعليمية” – أبطال السباق )

4- آمنة عمر، ممثلة ومدبلجة سورية من أصل فلسطيني

قدمت صوت شخصيات من كرتون

( حكاية فرحان بدور فرحان – نقار الخشب بدور وودي – فرسان الأرض بدور وسيم – داي الشجاع بدور داي – أبطال الديجيتال بدور مي بالجزء الأول والثاني وقنفذ بالجزء الثالث – دمتم سالمين بدور فاطمة – أنا وأخي بدور وسيم – مدينة النخيل بدور بلحة – مغامرات سونيك بدور تيلز أو سنجوب ) بالإضافة للعديد من الشخصيات الكرتونية الأخري

5- مازن الناطور، ممثل سوري من أصل فلسطيني

قدم صوت شخصيات من كرتون

( مدرسة الكونغ فو بدور كينتان – دور بسام في كرتون كابتن ماجد – دور شريخان في كرتون ماوكلي فتي الأدغال )