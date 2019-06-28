الجزائر يهزم السنغال ويعبر إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

عبر المنتخب الجزائري إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا والمقامة بمصر، بعد تغلبه على السنغال بهدف نظيف.

ففي مباريات الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية، فاز الجزائر ضد السنغال بهدف يوسف البلايلي.

وسجل لاعب الترجي التونسي الهدف الوحيد في المباراة، مطلع الشوط الثاني إثر تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد السنغال عند النقطة الثالثة.

وفي إطار مباريات نفس المجموعة، فاز المنتخب الكيني ضد نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتحصد أول 3 نقاط.

ولم يخسر الجزائر ضد السنغال في آخر 3 مباريات بينهما في كأس الأمم الإفريقية.

إذ فاز محاربو الصحراء أمام السنغال في كأس الأمم 2015 بنتيجة 2-0، وبنسخة عام 2015 تعادل الفريقان بنتيجة 2-2.

قبل أن يكرر الجزائر فوزه مُجددًا ويفوز ضد المنتخب السنغالي بالنسخة الحالية بهدف نظيف، ليعبر من خلاله إلى الدور التالي.

ومن المنتظر أن يواجه متصدر هذه المجموعة، أحد ثوالث المجموعات التالية (الأولى – الثانية – السادسة).

بينما سيكون المنتخب صاحب المركز الثاني في هذه المجموعة في مواجهة وصيف المجموعة الأولى، والتي تضم مصر والكونوغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.