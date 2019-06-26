أشياء ينبغي على ميسي فعلها للتفوق على رونالدو

لا يزال نقاش من الأفضل بين كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، دائر بين محبي كرة القدم في العالم.

رونالدو مع ريال مدريد تألق، وميسي لا يزال يتوهج مع برشلونة؛ لكن هناك أشياء تفوق فيها الأول على الثاني.

وهناك أشياء واقعية من الممكن أن يقوم بها ميسي في المواسم القليلة المقبلة، للتفوق على رونالدو، وتتمثل في التحديات الآتية:

– تجاوز رونالدو في ألقاب دوري أبطال أوروبا

رونالدو صنع التاريخ في الأبطال، بالتتويج في ثلاث مناسبات على التوالي مع ريال مدريد، والخامس في مسيرته مع مختلف الأندية.

رونالدو حمل مدريد على ظهره، وكان المُفتاح الرئيسي في فوز فريقه، وذلك عبر أهدافه الحاسمة في اللحظات الهامة من الموسم.

عكس ميسي بالسنوات الثلاث الماضية لم يقدم شيئًا يُذكر، حصل على اللقب في 4 مناسبات وشارك في ثلاثة منهما، لكنه لم يظهر بنفس قوة رونالدو

وحتى يتمكن ميسي من تخطي رونالدو يجب أن يفوز بلقبي في دوري الأبطال على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.

– تجاوز رونالدو في الأهداف بدوري أبطال أوروبا

ميسي ورونالدو هما أفضل لاعبين في الأبطال من شتى الجوانب، ولكن كريستيانو لا يزال يتصدر عرش الهدافين ويبتعد عن ميسي.

رونالدو أحرز حتى الآن 124 هدفًا وهو الهداف التاريخي للمسابقة الأعرق في أوروبا، في حين أن ميسي سجّل 108 هدفًا.

وبالتأكيد في المواسم القادمة سوف يستمر الصراع بين الثنائي خاصًة في الناحة التهديفية، وقد ينجح ميسي في تجاوز كريستيانو، لكن حتى لا يمكن أن نقول ان ليونيل لديه مسيرة أفضل من رونالدو في التشامبونزليغ.

– تحقيق لقب قاري مع الأرجنتين

ميسي لديه بالفعل مسيرة لن نبالغ في القول إنها فاشلة مع الأرجنتين، الأمر الذي دفع مشجعي التانجو بوصفه بالمتخاذل، لكونه يتألق مع برشلونة.

وعلى الجانب الآخر رونالدو حقق لقبين قاريين مع البرتغال، حيث فاز بكأس الأمم الأوروبية 2016 وبدوري الأمم الأوروبية 2019.

ميسي لم يتمكن من الحصول من تحقيق أي لقب قاري، بخسارة كأس العالم 2014، وخسارة كوبا أمريكا في 2007و2015 و2016.