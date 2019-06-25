نيمار يهنئ ميسي بعيد مولده ويقترب من العودة لبرشلونة

أتم نجم فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عامه الـ 32 وسط احتفاء من الصحافة العالمية بعيد مولد البرغوث.

نجم الكرة الأرجنتينية تلقى عديد التهاني من زملائه بالمنتخب والنادي، إضافة إلى بعض الزملاء السابقين.

لكن اللافت والذي ركزت عليه الصحافة الإسبانية هو تهنئة جناح فريق باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا.

وقالت يومية “ماركا” الإسبانية في عددها الصادر أمس إن نيمار يهنيء ميسي بعيد مولده ويقترب من العودة إلى برشلونة.

وكتب نيمار عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” ستوري (عيد ميلاد سعيد يا أخي آمل أن تكون مباركًا من الله دائمًا).

تأتي تلك التهنئة من نيمار إلى ميسي في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الأنباء بشأن عودة محتملة للاعب إلى برشلونة.

ويرتبط نيمار بعلاقات قوية مع ميسي، إذ قال النجم البرازيلي في وقت سابق أنهما يتبادلان أطراف الحديث بشكل دائم.

ورغم خروج نيمار من برشلونة قبل عامين بطريقة مخزية لجماهير النادي على حد وصف الصحافة الكاتالونية.

فإن إدارة النادي تخطط من أجل إعادته مرة أخرى إلى برشلونة، ودفع مبلغ كبير من أجله خاصة مع تدهور مستواه بفرنسا.

ويدعم ليونيل ميسي ولويس سواريز عودة نيمار إلى برشلونة مرة أخرى، لكن الصفقة تتوقف على عدة عوامل.

فالقيمة المادية تأتي في طليعة المعضلات، ثم الراتب الشخصي للاعب، إذ يتلقى 30 مليون سنويًا مع باريس.

وأفادت وسائل أنباء إسبانية أن إدارة برشلونة اشترطت اعتذار رسمي من اللاعب من أجل العودة إلى برشلونة.

ويقع على عاتق المدير التقني، إيريك أبيدال، عملًا كبيرًا في الميركاتو من أجل الحصول على خدمات نيمار مرة أخرى.

ومع تقدم لويس سواريز في العمر (33 عامًا) وعدم تكيف كوتينيو على طريقة لعب النادي، فإن برشلونة مطالب بإحضار نيمار.