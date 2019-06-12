ميسي الأعلى دخلا في 2019

جدة ـ وكالات

اظهر تصنيف لمجلة فوربس الأميركية ان قائد فريق برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأعلى دخلا في العالم لعام 2019، بعدما جمع 127 مليون دولار، وهي المرة الأولى يتصدر فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هذه اللائحة، متقدماً على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي (109 ملايين دولار) والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (105 ملايين).

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار كراتب سنوي من نادي برشلونة، بالإضافة الى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وحل نجم الملاكمة المكسيكي سول “كانيلو” ألفاريز رابعا مع 94 مليون دولار، والمصنف ثالثا عالميا بين محترفي كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر خامسا (93,4 مليون).

وشملت اللائحة أيضا النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي تساوى في المركز 98 مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك غاسول، بإيرادات وصلت الى 25 مليون دولار.