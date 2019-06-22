يوفنتوس يتفوق على برشلونة ويتوصل إلى اتفاق مع دي ليخت

قالت تقارير إعلامية إيطالية إن قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى فريق يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، فيما يبدو أن يوفنتوس يتفوق على برشلونة ويتوصل إلى اتفاق مع دي ليخت

وبحسب ما نشرته يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية صباح اليوم السبت، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، أبدى رغبته في تقمص ألوان البيانكونيري.

وتشهد أوروبا صراعًا كبيرًا بين كبار أنديتها من أجل نيل خدمات لاعب المنتخب الهولندي.

إذ يقدم مستويات باهرة خلال العامين الماضيين، وختمها بالتتويج بالثنائية المحلية رفقة أياكس، فضلًا عن الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار في إيطاليا، إن إدارة يوفنتوس قدمت عقدًا مدته 5 سنوات.

وبراتب موسمي ما بين 17 إلى 20 مليون يورو، وهو ما سيجعل دي ليخت الأكثر دخلًا في الكالتشيو بعد كريستيانو رونالدو.

في السياق ذاته اقترب مدافع يوفنتوس، جواو كانسيلو، من الرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقدر الخبراء الصفقة بحوالي 60 مليون يورو، وهو الأمر الذي من شأنه تغطية نفقات التعاقد مع دي ليخت.

من جهته يواصل برشلونة الدفع نحو إتمام الصفقة، حيث يعمل إداريو النادي للحصول على دي ليخت منذ الصيف الماضي.

لكن على ما يبدو فإن وكيل أعماله مينو رايولا يخطط لنقله إلى يوفنتوس الذي يتمتع معه بعلاقات وطيدة.

وبالوقت ذاته يحاول إداريو باريس سان جيرمان التعاقد مع دي ليخت من أجل تأمين مستقبل دفاعات الفريق.

خاصة بعد تقدم العمر بالقائد البرازيلي تياجو سيلفا، وقلة خبرات كمبيمبي الذي كلفت أخطاءه الموسم الماضي الكثير لباريس سان جيرمان.

المنافسة ستكون ثلاثية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل الظفر بخدمات دي ليخت خلال الأيام القادمة.

بيد أن الوجهة الأقرب للاعب هي الفريق الإيطالي لما قدمه من راتب خيالي وفرصة اللعب بجانب كريستيانو رونالدو.

وشارك دي ليخت، في 55 مباراة الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.