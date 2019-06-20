ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيما بإسقاط الطائرة الأمريكية

واشنطن : وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عبر “تويتر”، أن “إيران ارتكبت خطأ جسيما”، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة.

وأفادت “العربية” أن ترامب، اجتمع اليوم الخميس بمسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

كما أفادت بأن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.

وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، النقيب بيل أوربان، قد أكد إسقاط طائرة درون من قبل إيران في الأجواء الدولية.

وقال في بيان الخميس: “يمكن للقيادة المركزية الأميركية أن تؤكد أن طائرة مراقبة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت من قبل نظام صواريخ أرض جو إيراني أثناء تشغيلها في المجال الجوي الدولي، فوق مضيق هرمز في حوالي الساعة 11:35 مساءً بتوقيت غرينتش في 19 يونيو 2019”.