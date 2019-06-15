واشنطن تعلق مقاضاة الصين بشأن الملكية الفكرية

واشنطن – بكين – وكالات

قالت لجنة لتسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية: إن الولايات المتحدة أوقفت نزاعا بمنظمة التجارة العالمية، بشأن معالجة الصين لحقوق الملكية الفكرية حتى 31 ديسمبر.

وقالت اللجنة المعنية بسماع القضية، والتي تضم 3 محكمين، في بيان لها: إن الولايات المتحدة طلبت تعليق النزاع في الثالث من يونيو الجاري، وأن الصين وافقت في اليوم التالي.

وأشارت إلى أنه لم يتضح ما إذا كان التعليق ربما يشير إلى ذوبان في جمود العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قبيل اجتماع محتمل بين الرئيس شي جين بينغ، والرئيس دونالد ترامب، في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولم يرد حتى الآن مسؤولون أمريكيون وصينيون على طلبات للتعليق، ولم يفصح بيان اللجنة عن أي سبب لتعليق النزاع، الذي بدأه ترامب في مارس من العام الماضي في إطار معركة أوسع نطاقا بشأن سرقة مزعومة لحقوق الملكية الفكرية.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الشاكي في النزاع التجاري يمكن أن يطلب تعليق الإجراءات في أي وقت لمدة تصل إلى 12 شهرا.

إلى ذلك، رفعت الصين من قيمة رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أنواع معينة من الواردات الآتية من أمريكا وأوروبا من المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الصلب السبائكي.

وقالت وزارة التجارة الصينية: إن رسوم مكافحة الإغراق الضريبية، التي فُرضت على المواسير والأنابيب المصنوعة من الصلب تحددت بين 57.9 و 147.8 % على شركات أمريكية وأوروبية وسيبدأ العمل بها بدءا من 14 يونيو.

وتصل الرسوم الجديدة إلى 10 أمثال الرسوم السابقة التي كانت تتراوح نسبتها بين 13 و 14.1 % .