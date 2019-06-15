غداً.. أبو الغيط يزور السودان لمتابعة تطورات الأوضاع

القاهرة : واس

يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بزيارة إلى السودان غدًا الأحد، يلتقي خلالها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعدد من ممثلي القوى والحركات السياسية في السودان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام أبو الغيط بمتابعة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان، واتساقًا مع حرص الجامعة العربية على تحقق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وأشار عفيفي إلى أن أبو الغيط سيحرص خلال الزيارة على تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، والتأكيد على محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في البلاد الذي يتطلع إليه الشعب السوداني.