ضريبة 100 % على أدوات التدخين

جدة – البلاد

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بدء سريان العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية أول ديسمبر القادم.

وكان مجلس إدارة الهيئة، قد وافق في مايو الماضي على تعديل اللائحة لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نصت اللائحة المعدلة على تطبيق معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات المحلاة، و100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.