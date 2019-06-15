جسار ونانسي يتألقان على المسرح الروماني في «موسم جدة»

جدة – خالد بن مرضاح

كانت ليلة مميزة، امتزجت بالفن اللبناني الأصيل، أحياها الفنان وائل جسار، والفنانة نانسي عجرم، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.

السهرة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، بحضور جماهيري كبير، بلغ أكثر من ألفي شخص على المسرح الروماني بالواجهة البحرية في جدة.

بدأ الحفل بصعود الفرقة الموسيقية للفنان وائل جسار على المسرح؛ لتحظى بترحيبٍ من الحضور، وقد قدم الحفل المذيع المتألق فارس إبراهيم، حيث هنأ الجميع ورحب بوجودهم في جدة.

بعدها صعد وائل في العاشرة مساءً، وبلغة الحب رحبّ بجمهوره في الحفل قائلًا: تحية كبيرة للسعودية التي ترفع رأس العرب دائمًا، وشكر خاص للقائمين على هذا الحفل.. نورتوني وشرفتوني.

وقدّم وائل جسار باقة من أفضل أغانيه، بدأها بأغنية ”غريبة الناس“، التي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها ، ليواصل أغانيه بـ ”جرح الماضي، “خلي الفراق“، وغيرها، كما أبدع في أغنية ”نسّم علينا الهوى“، للنجمة الكبيرة فيروز، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، إضافة إلى أغنية ”زي الهوى“، للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وحضرت الفنانة نانسي عجرم في الـ 12 مساءً، وصعدت على المسرح بكامل أريحيتها، وهذا ما أدى بها للتألق على خشبة المسرح.

وحظيت بتوهُّج فني وتفاعل أمام الجمهور السعودي في أول مرة تغني أمامهم.

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة مميزة، قدمت خلالها عددا من الأغاني الشهيرة لها؛ مثل “الدنيا حلوة” و”مين ده اللي نسيك” و”يا غالي” و”بدنا نولع الجو” وغيرها.

وكان اللافت في حفل عجرم احتضانها لفتاة من ذوي الإعاقة، بعد تفاعلهم معها، حيث صعدت الطفلة داليا باسنان على المسرح، وغنّتا معًا أغنية ” ما تيجي هنا”، وكانت قد دعتها للغناء معها بعد إبداء داليا إعجابها بفنها.

وكانت نانسي عجرم قد كشفت لجمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، عن بعض تفاصيل الحفل المنتظر، وقالت: “لاقوني بفعاليات موسم جدة على المسرح الروماني في الواجهة البحرية.