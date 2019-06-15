ارتفاع القروض العقارية من البنوك التجارية

الرياض – البلاد

ارتفع حجم القروض العقارية السكنية المقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية للأفراد، وطبقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي ، بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك، وشركات التمويل قرابة 14398 عقدا تمويليا في أبريل الماضي بقيمة 6.419 مليار ريال، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع 19 في المائة، في عدد العقود، وأكثر من 15 في المائة في حجم التمويل، مقارنة بشهر مارس ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45860 عقدا ، بقيمة إجمالية 31.528 مليار ريال حتى الآن .

وكانت القروض العقارية من البنوك التجارية في المملكة للأفراد والشركات قد ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 253.6 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 17%، مقارنة بنحو 217.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018.

وحسب بيانات نشرتها (ساما)، بلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد نحو 153 مليار ريال بارتفاع قدره 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 125.6 مليار ريال.

كما بلغت القروض الممنوحة للشركات بنهاية الربع الأول 2019 نحو 100.7 مليار ريال مرتفعة بنحو 10 % .

من جهة ثانية، أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان مؤخرا عن طرح 16 مشروعا سكنيا، توفر 24529 وحدة سكنية تنوعت بين فلل وتاون هاوس وشقق، قريبا للحجز أمام المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ، ومن هذه المشاريع ستة في مدينة الرياض، وتوفر نحو 6773 وحدة سكنية، وستة مشاريع جديدة ستتاح للحجز في المنطقة الشرقية توفر 3544 وحدة سكنية متنوعة وأربعة مشاريع في مدينة جدة توفر 14212 وحدة سكنية متنوعة ببنية تحتية مكتملة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.