بالصور طرق مختلفة لعمل عجينة السكر من المارشميلو

خاص البلاد – نيفين عباس

عجينة السكر هى عبارة عن عجينة تصنع من السكر البودرة لتغطية الحلويات مثل التورت والجاتوه والكب كيك والكيك بوبس والحلويات المختلفة

لتعطى الحلوى شكل راقى مرتب، ومن الممكن تلوين العجينة بالألوان المتعدة

وهى تصنع بطرق متعددة مثل المارشميلو أو عسل الجلوكوز

نقدم لكم اليوم درس فى تزيين الحلويات والتورت والجاتوهات بطريقة عمل عجينة السكر من المارشميلو بطريقتين مختلفتين سهلة وبسيطة

الطريقة الأولى

سنحتاج إلى :-

300 جرام مارشميلو أبيض

باكيت جيلى بالألوان المفضلة المراد تلوين العجينة بها

كيلو من السكر البودرة الناعم

2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن

الطريقة :-

نضع المارشميلو فى وعاء عميق

ثم نضيف إليه بودرة الجيلى باللون المفضل

ومن الممكن تقسيم الكمية بعدة أطباق وتلوين كل جزء بلون من الجيلى

ثم نضع الماء الساخن إلى الجيلى ونقلبه

نقوم الأن بوضع المزيج فى محضرة الطعام وخفقه

ثم إطفاء محضرة الطعام وتقليب المزيج وخفقه مرة أخرى حتى يصبح سائل

نقوم الأن بإضافة السكر للمزيج بالتدريج والتقليب حتى تتشكل لدينا عجينة

نقوم بنقل العجين إلى السيليكون ونضع له السكر بالتدريج ونعجن بيدينا جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة

نقوم بتكرير العملية مع باقى الألوان حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة

نقوم بوضع العجينة فى أكياس وحفظها بالثلاجة لحين الإستخدام

الطريقة الثانية

سنحتاج إلى :-

2 ملعقة كبيرة من السمن النباتية

280 جرام من المارشميلو الأبيض

2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن

كيلو من السكر البودرة الناعم

ملعقة كبيرة من نشا الذرة ( الكورن فلاور )

الطريقة :-

نحضر وعاء يتسع للمارشميلو ونقوم بدهنه بالسمن النباتى

نضع المارشميلو والماء فى الوعاء الذى قمنا بدهنه بالسمن

ونضعه فى الميكروويف لمدة 50 ثانيه حتى يذوب

نخرجه ثم نقلبه بملعقة خشبية مدهونة سمن نباتى ونضع مرة أخرى 15 ثانية

نخرج المارشميلو مرة أخرى ونضع كوب من السكر ويقلب

ثم نضيف الكوب الثانى من السكر بالتدريج حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة

نقوم بدهن طاولة بالسمن ونضع العجينة عليه

نضع لها السكر والنشا المتبقيين

نضع العجين بكيس مطبخ وتترك بالبراد 8 ساعات

تخرج من البراد وتعجن على سطح مرشوش سكر بودرة وتستخدم

ومن الممكن تلوينها بحسب الرغبة بألوان الطعام