«المصمك» يستقبل 7 آلاف زائر خلال إجازة العيد

الرياض ـ البلاد

استقبل متحف المصمك خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ما يزيد على سبعة آلاف زائر من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين.

واطلع الزوار على ما يحتويه المتحف من صور ولوحات وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض، ووزعت عليهم العديد من مطبوعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقال مدير متحف المصمك ناصر العريفي، إن استعدادات المتحف بدأت منذ وقت مبكر، حيث تم تكليف العديد من المرشدين لاستقبال زوار المتحف ومرتادي احتفالات منقطة قصر الحكم في مدينة الرياض، الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع العرض التمثيلي المباشر عن استعادة مدينة الرياض على يد الملك عبدالعزيز، الذي أقيم في ساحة المصمك الخارجية.

وقدم مدير متحف المصمك الدعوة للجميع لزيارة هذا المعلم الوطني المهم، مشيراً إلى أن المتحف يستقبل الزوار من الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساءً طوال العام.

يذكر أن قصر المصمك الذي يقع في وسط العاصمة، يعد من أهم المعالم التاريخية في المملكة؛ إذ يحتل مكانة بارزة في تاريخ مدينة الرياض خاصة، والمملكة العربية السعودية عامة باعتباره الانطلاقة التي تم على إثرها تأسيس المملكة وتوحيدها؛ إذ اقترن هذا الحصن بملحمة استرداد الرياض البطولية التي تحققت على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في فجر 5 شوال عام 1319هـ.

ويضم متحف المصمك عدداً من القاعات، الأولى تتحدث عن الرياض زمن استردادها، والثانية عن اقتحام المصمك، وخصصت القاعة الثالثة للرواد الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في ملحمة استرداد الرياض، ثم قاعة الرياض التاريخية، وقاعة تتحدث عن مبنى المصمك ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه، وقاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبد العزيز ثم قاعة تحوي صوراً للملك عبد العزيز في مختلف مراحل عمره ونصوصاً من أقواله المأثورة.