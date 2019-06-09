5 ملايين زائر لفعاليات “موسم العيد” في جميع مناطق المملكة

البلاد : متابعات

نجح “موسم العيد” في ختام فعالياته بجذب خمسة ملايين زائر، لما يزيد عن 350 فعالية، و900 عرض في 90 مدينة احتضنها خلال 5 أيام.

وضمت الفعاليات 57 فعالية نوعية موزعة على 5 مدن رئيسية: الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، والأحساء، والطائف، وشملت فعاليات الأمانات وهيئات تطوير المدن.

وأعاد الموسم من خلال فعالياته مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد، خاصة وأنه ينطلق لأول مرة تحت مظلة “مواسم السعودية” بهوية موحدة وشاملة صممت بطريقة ابتكارية، وألوان تعكس التنوع الثقافي والفني، وتمثل مكانة المملكة وقيمتها على مستوى العالم الإسلامي من خلال الاحتفاء بعيد الفطر المبارك.

وحرص “موسم العيد” عبر 3 مسارات، على تعزيز مشاعر “اللمة والمحبة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال” عن طريق مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة والشاملة، شملت تقديم عدد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الفن في العالم العربي، وإعادة إحياء الفن المسرحي مع مجموعة من المسرحيات ونجوم الكوميديا على المستوى الإقليمي، كما تم تقديم العروض العالمية الترفيهية وعروض السيرك الشهيرة لأول مرة في المملكة.

ونشر الموسم مظاهر الفرح في كل مكان عبر الألعاب النارية، وتزيين الشوارع والميادين ومناطق الاحتفاء بالعيد بالإضاءات المتوافقة مع ألوان هوية العيد، إضافة إلى أكثر من 500 مطعم ومقهى طبق هوية العيد الموحدة، والتنسيق مع المراكز التجارية لتستقبل روادها 24 ساعة خلال أيام العيد، وكذلك قدم الموسم أكثر من 500 ألف عيدية تذكارية وألعاب للأطفال في كل مناطق المملكة، وخاصة في “مدن العيد” في الحدائق العامة، كما تم إنتاج 3 أغانٍ جديدة لكبار نجوم الفن “راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، ماجد المهندس”، وإعادة تجديد الأغنية الشهيرة “من العايدين” للفنان الكبير محمد عبده.

ولفتت فعاليات وأنشطة ومظاهر “موسم العيد” الأنظار، وحققت الانتشار الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل التفاعل مع المواد المقدمة من حسابات “موسم العيد” الرسمية إلى أكثر من 14 مليون تفاعل، وتجاوز عدد مرات الظهور 900 مليون مرة، وتصدرت الوسوم المخصصة لموسم العيد أعلى قائمة الترند العالمي مرتين بمعدل ظهور تجاوز المليارين، كما وصل عدد زوار موقع “مواسم السعودية” الإلكتروني لاستعراض فعاليات العيد لأكثر من 1,2 مليون زائر لاستعراض فعاليات موسم العيد، بينما تجاوز عدد مستخدمي العدسة المصاحبة لأغنية العيد في السناب شات أكثر من 600 ألف مستخدم.

وفي الإطار ذاته، قدمت حسابات “موسم العيد” الرسمية هدايا وعيديات لمتابعيها وصلت قيمتها إلى نصف مليون ريال، شملت سيارات فارهة، وساعات فاخرة، ومبالغ نقدية، وتذاكر لحضور الفعاليات المختلفة.

ومن الإنجازات المميزة في “موسم العيد” استقطاب الفعاليات ما يقارب 23% من الزوار من خارج المدن المستهدفة؛ ما يؤكد نجاح “هذا العيد” في جذب أكبر عدد من جميع شرائح المجتمع، وتحقيق زيادة في مستوى إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة.