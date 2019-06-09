سامسونج تستعد لإضافة تقنية جديدة لهواتفها

جدة – البلاد

أعلنت سامسونج مؤخرًا أنها ستشارك في “شراكة استراتيجية متعددة السنوات” مع شركة AMD العملاقة للحوسبة لتطوير وتصنيع شرائح الرسومات المحمولة والتي سوف يتم إضافتها إلى هواتف سامسونج الذكية، على وجه التحديد سيتم ترخيص بنية رسومات Radeon من AMD والمستخدمة حاليًا بنجاح كبير في أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب إلى Samsung” لاستخدامها في الأجهزة المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية، وغيرها من المنتجات التي تكمل عروض منتجات AMD”.

يمتاز Radeon IP بطاقة منخفضة للغاية وينتهي على الأرجح بمعالجات Exynos System-on-Chip (SoC) من سامسونج في المستقبل، ومع ذلك لم تصدر أي خطط رسمية لمنتجات محددة، كما يوحي هذا الوصف فإن الاندماج الناجح لتقنية Radeon في الهاتف الذكي ينبغي نظريًا أن يتيح معالجة رسومات أكثر قوة مع انخفاض الطلب على استهلاك الطاقة، نتيجةً لذلك يمكننا أن نرى المزيد من الهواتف ذات الأسعار المعقولة التي تتمتع بقدرات رسومات جيدة، أو أعلامًا متميزة تمكِّن من تشغيل ألعاب ومحاكاة أكثر كثافة وتطلبًا دون زيادة درجة حرارة البطارية أو تعطيلها.

على الرغم من عدم تحديد إطار زمني، فمن غير المرجح أن يتم استخدام وحدات معالجة الرسومات التي تدعمها Radeon في هواتف Samsung الذكية في المستقبل القريب، حيث ستكون هناك حاجة إلى درجة جيدة من التحسين لتخصيص شرائح AMD للهواتف الذكية، والتي توفر طاقة أقل بكثير من الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر.