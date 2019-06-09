الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

البلاد : متابعات

سجلت الكويت ، ظهر أمس السبت، أعلى درجة حرارة طقس على مستوى العالم.

وبلغت درجة الحرارة 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي البلاد، وفق ما نقلت صحيفة “قبس” عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك السعودي د. خالد الزعاق.

وساهمت درجات الحرارة المرتفعة، التي قاربت في المتوسط 49 درجة مئوية في الظل بمطار الكويت، إلى زيادة استهلاك الكهرباء، حيث سجل مؤشر الأحمال 13500 ميغاواط، بفارق 600 ميغاواط عن يوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل المطار إنه يتوقع أن يتخطى الحمل الكهربائي يوم الأحد حاجز الـ13800 ميغاواط، بسبب عودة الدوامات وارتفاع درجة الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وتشير التوقعات إلى وصول درجات الحرارة هذا الأسبوع إلى 50، بينما سترتفع إلى ذروتها يوم الثلاثاء مسجلة 51 درجة مئوية.