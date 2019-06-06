نظام أردوغان يدفع شعبه للهلاك.. اتساع ظاهرة الانتحار في تركيا

أنقرة ــ وكالات

اثار رفض الجمعية العامة التركية للأبحاث اقتراح نائب رئيس مجموعة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزقور أوزيل التحقيق في أسباب زيادة حالات الانتحار خلال الخمسة الأعوام الأخيرة في البلاد جدلاً كبيراً، حيث أرجعت بعض المصادر السبب إلى الشروط الداخلية من المواد ذات الصلة بميثاق الجمعية. وتتفاقم الأوضاع فى تركيا مؤخرا على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، مما دفع الكثيرين إلى الإقدام نحو الانتحار.

وبحسب وسائل اعلام تركية فقد بلغ عدد محاولات الانتحار في الخمس سنوات الأخيرة اكثر 60 ألفا و850 حالة، لقي 16 ألفا و28 شخصاً منهم حتفه. وكشف تقرير صادر عن حزب الشعب الجمهوري، عن ارتفاع عدد العمال المنتحرين في أماكن عمالهم لكثر من 278 شخصاً. ووفقًا للنائب رئيس حزب الشعب الجمهورين يلدرم كايا، فإن الأسباب المؤدية للانتحار هي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبطالة. من جهة أخرى، أشارت صحيفة يني تشاغ، استنادا على البيانات الواردة عن معهد الإحصاء التركي، أن عدد المنتحرين في تركيا خلال 2014 – 2017 بلغ 9 آلاف و479 شخصا، وأن أغلب حالات الانتحار حدثت في اسطنبول.

كما أفادت الصحيفة أن وزير الصحة، أحمد دميرجان، أجاب على سؤال النائب عن حزب الشعب الجمهوري، سزقين تانركولو، أن عدد حالات الانتحار خلال 2014 – 2017 هو 9 آلاف و479 شخصاً. وذكرت أيضا أن عدد الرجال المنتحرين بين 2014 – 2017، بلغ 7 آلاف و41 شخصاً، والنساء ألفين و438. وأضاف النائب أن الأزمات الاقتصادية وانخفاض القوة الشرائية وغرق المواطنين في مستنقع الديون منذ 10 سنوات، أي منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، قد أدت إلى ارتفاع معدل الجريمة ونسبة حالات الانتحار.