الانتقالي السوداني يدعو لـ «فتح صفحة جديدة»

الخرطوم ــ وكالات

أبدى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أّول ركن عبد الفتاح البرهان انفتاحه على مفاوضات «لا قيد فيها» حول مستقبل البلاد بعدما كان رفضها بالكامل امس الأول.

وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي «نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن، نكمل من خلاله التأسيس للسلطة الشرعية التي تعبر عن تطلعات ثورة السودانيين». صوكانت المحادثات بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها ثلاث سنوات.

هذا فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد الأشخاص الذين قتلوا في احداث فض الاعتصام امام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم لـ60 قتيلا بدوره شدد نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي على إن «الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وعادلة ودون مشاركة حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير. ونقلت قناة «الحدث» عن حميدتي قوله إن المجلس العسكري أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة.

مشيرا إلى أن الأمن مسؤولية الجميع. ونوّه إلى أن هناك عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع، بحسب تعبيره.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد، جلسة مغلقة بشأن السودان بطلب من ألمانيا وبريطانيا، بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي نيته إجراء انتخابات في غضون 9 أشهر، وبعد أحداث العنف التي شهدها محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش. واستمع المجلس لإحاطة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة في المفاوضات في السودان نيكولاس هايسوم الذي عبر عن قلقه إزاء الوضع هناك، داعيا إلى وقف العنف، ومؤكدا دعمه لجهود الاتحاد الإفريقي.

فيما رفضت الصين داخل الاجتماع المغلق إصدار أي قرار يندد بالأحداث في السودان باعتبارها «شأنا داخليا». وفشل مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان حول المستجدات في السودان، بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومةً من روسيا، حيث اعترضت بشدة على النص المقترح، وشددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردا من الاتحاد الإفريقي.