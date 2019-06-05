الدولية

الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تدين أحداث العنف الأخيرة في الخرطوم

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time1 / شوال / 1440 هـ       5 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أصدرت مجموعة الترويكا التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج بياناً أدانت من خلاله أحداث العنف الأخيرة التي وقعت مؤخراً في الخرطوم.

وقالت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم ” تدين الترويكا الهجمات العنيفة التي وقعت في السودان يوم 3 يونيو، والتي أفضت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين”.

كما رحبت الترويكا بالبيان الصادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي وأعربت عن تأييدها للدور المهم للإتحاد في تسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك مطالبته بنقل السلطة فورا لحكومة مدنية.

ابراهيم عبد الغفار

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