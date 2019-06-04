ترامب يلتقي ماي ويتعهد بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا

لندن : وكالات

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الثلاثاء، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وتعهد بإبرام “اتفاق تجاري مهم للغاية” مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال ترامب “سننجزه” وذلك خلال لقائه مع ماي الذي ضم كبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى بريطانيا.

وكان الرئيس الأميركي كشف، في تغريدة أمس الإثنين، أن واشنطن قد تعرض على لندن “اتفاقاً تجارياً كبيراً” فور تخلّصها من “قيود” التكتل التجاري الأوروبي الذي كانت عضواً فيه على مدى 46 عاماً.