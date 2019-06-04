أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المهنئين بالعيد

جدة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، في منزله بجدة المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وهنأ سموه الجميع بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

فيما بادل الحضور أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان كما باركوا لسموه نجاح أعمال وخطط شهر رمضان المبارك .

حضر الاستقبال عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والفضيلة العلماء وقادة القطاعات الأمنية ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة وجمع من المواطنين .